Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yeni Yönetimi Belirlendi… Kıvanç El, Genel Başkan Seçildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin yeni genel başkanı oybirliği ile Kıvanç El oldu.