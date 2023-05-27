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Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yeni Yönetimi Belirlendi… Kıvanç El, Genel Başkan Seçildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yeni Yönetimi Belirlendi… Kıvanç El, Genel Başkan Seçildi

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Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin yeni genel başkanı oybirliği ile Kıvanç El oldu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yeni genel başkanı oybirliği ile Kıvanç El oldu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Merkezi'nin 26. Olağan Genel Kurulu bugün Ankara'da, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde toplandı. İki dönem Genel Başkanlık görevini üstlenen Can Güleryüzlü, aday olmadı.

Kıvanç El, genel kurulda yapılan oylamada, oybirliği ile Genel Başkan seçildi.

Derneğin yönetim kurulunda; Emine Kaplan, Türker Karapınar, Ceren Bayar, Alkan Uçarsu, Merve Filiz Yavuz, Senem Büyüktanır yer aldı.

Denetim Kurulu'nda; Nurcan Gökdemir, Gökçer Tahincioğlu ve Gökhan Bulut yer aldı.

Onur Kurulu'na ise Ayşe Sayın, Doğan Tılıç, Sedat Bozkurt, Hıdır Göktaş ve Göksel Bozkurt seçildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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