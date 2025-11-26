Haberler

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Fatih Altaylı'ya Hapis Cezasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına Çağdaş Gazeteciler Derneği tepki gösterdi. Dernek, cezanın gazetecilik mesleğine yönelik bir cezalandırma olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine ilişkin, "Bu ceza ne yazık ki Altaylı'nın şahsı kadar gazetecilik mesleğine yönelik bir cezadır" diyerek tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Çağdaş Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazetecilere yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan 'suç odağı' algısı son olarak Fatih Altaylı'nın davasında karşımıza çıkmıştır. Altaylı'nın açıklamalarının eleştiri ve yorum kapsamında olduğu, kendisine yöneltilen suçlama ile ilgisinin bulunmadığı cümlenin tamamı dinlenildiğinde görülmektedir. Buna karşın Altaylı'nın herhangi bir tehdit unsuru taşımayan bu ifadeleri, birileri tarafından öyle hissedildiği bahanesiyle tehdit suçu kapsamında değerlendirilmiş ve cezalandırmaya gerekçe yapılmıştır. Bu ceza ne yazık ki Altaylı'nın şahsı kadar gazetecilik mesleğine yönelik bir cezadır. Gazetecilik mesleğinin suç olmadığını hatırlatıyor ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.