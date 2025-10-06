Haberler

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan Ajanlık Hikayesi: Uykucu

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrolleri paylaştığı 'Uykucu' filmi, 29 Ekim'de vizyona girecek. Senaryosu Kubilay Tat'a ait olan film, iki yaralı ruhun kesişen yollarını bir ajanlık hikayesi üzerinden ele alıyor.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrolleri paylaştığı "Uykucu", 29 Ekim'de vizyona girecek.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, senaryosunu Kubilay Tat'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturuyor.

Bir ajanlık hikayesi üzerinden gizli bir örgütün karanlık dünyasıyla, iki yaralı ruhun kesişen yollarını ele alan filmin yapımcılığını Polat Yağcı üstlendi.

Poll Films imzalı filmde ayrıca Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal da rol aldı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
