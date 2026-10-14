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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında Halk TV'nin sosyal medya hesapları engellendi

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Cafer Mahiroğlu hakkındaki rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama soruşturması kapsamında Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi. Karar, YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarını kapsıyor.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada, Halk TV'nin sanal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında 'Rüşvet', 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi 'gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi' kapsamında erişim engeli kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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