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Cadde ortasında silahlı kavga; 2’si yoldan geçen 3 kişi yaralandı

Cadde ortasında silahlı kavga; 2’si yoldan geçen 3 kişi yaralandı
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BATMAN’da cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

BATMAN'da cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakasının bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakasının bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan ve tabancayı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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