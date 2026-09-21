Çad Gölü'nde balıkçılara Boko Haram saldırısında 11 sivil öldü

Çad Gölü'nde balıkçılara Boko Haram saldırısında 11 sivil öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çad Gölü eyaletinde Ngouboua kasabası yakınlarındaki adada Boko Haram'ın balıkçılara düzenlediği saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi. Saldırganların daha sonra balıkları çaldığı olayda Çad ordusu bölgede takip operasyonu başlattı ve 9 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Çad Gölü eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.
Çad'ın Çad Gölü eyaletindeki operasyonlar komutanı Albay Musa Cibrin, saldırının Çad Gölü'ndeki adalardan birinde, Ngouboua kasabası yakınlarında yerel saatle 05.00 sıralarında gerçekleştiğini belirtti.
Cibrin, silahlı grubun, balıkçı tekneleriyle bölgeye gelerek balıkçılara saldırdığını belirterek, saldırıda 4 kadın ve 7 erkeğin öldürüldüğünü, saldırganların daha sonra balıkları çaldığını söyledi.
Saldırının ardından Çad ordusunun bölgede takip operasyonu başlattığını aktaran Cibrin, operasyonda 9 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Çad Gölü eyaleti, silahlı grupların faaliyetlerinden etkileniyor
Çad Gölü Havzası, Boko Haram ve örgütle bağlantılı silahlı grupların yıllardır saldırılarına sahne oluyor.
Çad, Nijer, Nijerya ve Kamerun'un sınır bölgelerini kapsayan havzada özellikle Çad Gölü eyaleti, silahlı grupların faaliyetlerinden etkileniyor.
Çad ordusu, Çad Gölü eyaletinde Boko Haram'a karşı operasyonlarını sürdürürken, siviller ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar da devam ediyor.