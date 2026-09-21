Çad Gölü'nde balıkçılara Boko Haram saldırısında 11 sivil öldü

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Çad Gölü eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.

Çad'ın Çad Gölü eyaletindeki operasyonlar komutanı Albay Musa Cibrin, saldırının Çad Gölü'ndeki adalardan birinde, Ngouboua kasabası yakınlarında yerel saatle 05.00 sıralarında gerçekleştiğini belirtti.

Cibrin, silahlı grubun, balıkçı tekneleriyle bölgeye gelerek balıkçılara saldırdığını belirterek, saldırıda 4 kadın ve 7 erkeğin öldürüldüğünü, saldırganların daha sonra balıkları çaldığını söyledi.

Saldırının ardından Çad ordusunun bölgede takip operasyonu başlattığını aktaran Cibrin, operasyonda 9 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Çad Gölü eyaleti, silahlı grupların faaliyetlerinden etkileniyor

Çad Gölü Havzası, Boko Haram ve örgütle bağlantılı silahlı grupların yıllardır saldırılarına sahne oluyor.

Çad, Nijer, Nijerya ve Kamerun'un sınır bölgelerini kapsayan havzada özellikle Çad Gölü eyaleti, silahlı grupların faaliyetlerinden etkileniyor.

Çad ordusu, Çad Gölü eyaletinde Boko Haram'a karşı operasyonlarını sürdürürken, siviller ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar da devam ediyor.

Kaynak: AA