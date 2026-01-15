Haberler

Çad'ın güneyinde güvenlik güçleri, 2 gün süren çatışmaların ardından kontrolü yeniden sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çad'ın Moyen-Chari bölgesinde devam eden çatışmaların ardından güvenlik güçleri kontrolü tekrar ele aldı. Çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

Çad'ın güneyinde yer alan Moyen-Chari bölgesinde 2 gündür devam eden çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin kontrolü tekrar ele aldığı bildirildi.

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Moyen-Chari bölgesine bağlı Korbol kasabasında silahlı gruplarla 2 gündür devam eden çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığı duyuruldu.

Açıklamada, "silahlı haydut gruplarının" bölgede bir süredir güvensizlik yaratması ve sivillere yönelik "aşağılayıcı eylemler" gerçekleştirmesi nedeniyle güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği ve çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmalar esnasında 3 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, bölgede güvenliğin kalıcı şekilde sağlanması için tarama operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü