C919 Uçağı Dubai Hava Fuarı'na İndi

DUBAİ, 15 Kasım (Xinhua) -- China Southern Airlines'a ait bir C919 uçağı, 2025 Dubai Havacılık Fuarı'nda ilk kez sergilenmek üzere cuma günü erken saatlerde Dubai'deki Al Maktum Uluslararası Havalimanı'na indi.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi tarafından geliştirilen uçak, 17-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuar öncesinde cuma günü yerel saatle 01.15'te havalimanına iniş yaptı.

Uçak, dünyanın en büyük havacılık fuarlarından biri olan bu etkinlikte Ortadoğu'da ilk kez sergilenecek.

Fuarda Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nin ürettiği iki uçak da sergilenecek.