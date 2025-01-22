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Buzlanma Nedeniyle Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Buzlanma Nedeniyle Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Taraklı-Geyve kara yolu mevkisinde C.C. idaresindeki 14 AR 849 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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