Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı taciz iddiasıyla adliyeye sevk edildi

MUĞLA'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye tacizde bulunduğu öne sürülen Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent A. (63), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş arayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent A. ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre, görüşmeler sırasında Levent A.'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Levent A.'yı 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla makamında gözaltına aldı. Levent A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

