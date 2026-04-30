Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, restorasyonu belediye tarafından yapılan Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesi ve yanı başındaki tarihi camiyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesi Kızık Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesi ve yanı başındaki tarihi camiyi ziyaret eden Büyükkılıç'a, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyonunu yaptığımız Develi'mizin manevi mimarlarından Seyyid Abdul İlyas Hazretleri'nin türbesini ve tarihi camiyi ziyaret ettik. Türbe, Erciyes'in eteklerinde adeta Develi'nin manevi muhafızı gibi." ifadelerini kullandı.