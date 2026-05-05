Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a kültür başkenti teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre heyet, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin köklü tarihi, kadim kültürü ve zengin mirasıyla Türk dünyasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu önemli unvanın, kentin uluslararası alandaki kültürel görünürlüğünü artıracağını dile getiren Büyükkılıç, "Ortak değerlerimizi Türk dünyasıyla buluşturacağımız bu süreçte, tüm paydaşlarımızla birlikte güçlü ve kalıcı projelere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel dinamiklerle koordinasyon içinde yürütülecek çalışmaların Kayseri'yi kültür ve sanat alanında daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
