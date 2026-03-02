Haberler

Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret ederek Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve havalimanının başmüdürlük statüsüne geçiş sürecini ele aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri Havalimanında tamamlanan yeni terminal binası ve havalimanının başmüdürlük statüsüne geçiş süreci ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Modern altyapısı, artan kapasitesi ve güçlenen hizmet kalitesiyle Kayseri bunu hak ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil
