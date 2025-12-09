Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Akçapar, Uluslararası Göç Teşkilatı Konseyi Bürosu İkinci Başkan Yardımcılığı'na Seçildi
IOM Konseyi'nin 116. Oturumu dün Cenevre'de yapıldı. Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Uluslararası Göç Teşkilatı (IOM) Konseyi Bürosu İkinci Başkan Yardımcısı seçildi. Temsilciliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "116. BM Göç Konseyi Oturumu'nda Büyükelçi Akçapar, IOM Bürosu'nun İkinci Başkan Yardımcısı seçildi. Görev süresi boyunca, güncel küresel öneme sahip göç konuları odak noktası olacaktır" ifadelerine yer verildi.
