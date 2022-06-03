Büyükelçi Bodnar: "BM'den karşılıklı kabul görecek çözüm bulma noktasında daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz" - Haberler

Büyükelçi Bodnar: "BM'den karşılıklı kabul görecek çözüm bulma noktasında daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz"
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın soruları cevaplaması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Ukrayna-Rusya savaşının 100. günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın soruları cevaplaması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Ukrayna-Rusya savaşının 100. günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. (5)
AA / Cebrail Karabulut - Güncel