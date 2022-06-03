Büyükelçi Bodnar: "BM'den karşılıklı kabul görecek çözüm bulma noktasında daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın soruları cevaplaması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Ukrayna-Rusya savaşının 100. günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın soruları cevaplaması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Ukrayna-Rusya savaşının 100. günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. (5) AA / Cebrail Karabulut - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Büyükelçi Bodnar: 'BM'den karşılıklı kabul görecek çözüm bulma noktasında daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.