Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

