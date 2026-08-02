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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otomobile çarpan motosikletli öldü

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otomobile çarpan motosikletli öldü
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BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Eray Kaynar(21) hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Eray Kaynar idaresindeki 34 KCF 376 motosiklet, N.K.(47)'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada motosiklet sürücüsü Eray Kaynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan T.S. (39) ise hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kaynar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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