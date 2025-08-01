Büyükçekmece Gölü'nde Kaybolan Balıkçı Okan Kurnaz'ın Cansız Bedeni Bulundu

Büyükçekmece Gölü'nde Kaybolan Balıkçı Okan Kurnaz'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Büyükçekmece Gölü'nde 30 Temmuz akşamı kaybolan güvenlik görevlisi Okan Kurnaz'ın cesedi arama çalışmalarının ardından gölde ağa takılı halde bulundu.

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz akşamı balık tutmaya gittikten sonra kaybolan Okan Kurnaz (36) için dün başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.

Bu sabah yeniden başlayan, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin dalgıç, dron ve botlarla yaptığı arama çalışmalarının sonucunda Kurnaz'ın cesedi gölde ağa takılı şekilde bulundu.

Cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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