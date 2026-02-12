Haberler

Büyükçekmece'de taksiyle gidip iş yeri kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de taksiyle gidip iş yeri kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de bir markete silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, olay sonrası taksiyle kaçarken, 5 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de markete düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelinin silahı taksiyle taşıttığı ve saldırının ardından taksiyle kaçtığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında taksi şoförlerinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak'ta Büyükçekmece'de meydana geldi. Marketin önüne gelen silahlı saldırgan, iş yerine defalarca ateş açtıktan sonra kaçtı. Olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yeri ve çevredeki kurumlara ait 362 güvenlik kamerasından elde edilen toplam 783 saatlik görüntü ayrıntılı olarak incelendi. Yapılan incelemede, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay öncesinde farklı kişilerle irtibat kurarak silahı taksiler aracılığıyla temin ettiği tespit edildi. Eylemin ardından kullanılan silahın bir taksinin bagajına bırakıldığı, şüphelinin olay yerinden aynı taksiyle uzaklaştığı, daha sonra taksiden inerek başka bir araçla kaçışını sürdürdüğü belirlendi. Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren ve silahın temininde rol aldığı değerlendirilen kişilerle birlikte, 1'i yaşı küçük olmak üzere toplam 5 şüpheli 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin markete ateş açtıktan sonra taksiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt

Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Yumruk yumruğa girdiler! Yeşil saha resmen boks ringine döndü