Büyükçekmece'de yağışla kayganlaşan yolda servis midibüsü devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı