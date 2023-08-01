Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 298 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BÜYÜKÇEKMECE'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 298 kilo 550 gram metamfetamin, 26 kilo 650 gram aseton ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması içim çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 289 kilo 650 gram sıvı metamfetamin, 8 kilo 900 gram kristal metamfetamin olmak üzere, toplamda 298 kilo 550 gram metamfetamin, 26 kilo 650 gram aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.