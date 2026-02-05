Büyükçekmece'de tartıştığı kişinin aracına saldıran şüpheli yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de hafif ticari araç sürücüsünün trafikte tartıştığı minibüs şoförünün aracının camını yumrukladığı anların sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.K.'yi (28) gözaltına aldı. Şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Olay, dün Büyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AZS 553 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü tartıştığı minibüs şoförünün aracının camını yumrukladı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda yer alan aracın plaka bilgileri tespit edildi. Plakadan kimlik bilgilerine ulaşılan sürücünün Ö.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanırken 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.