Büyükçekmece'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
Büyükçekmece'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu kaza sırasında yaşamını yitirdi.
Büyükçekmece'de, bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan kişi hayatını kaybetti.
Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden Taner U'nun (47) idaresindeki 59 HR 670 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp, yol kenarında bulunan otluk alana devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Taner U. ile araçta bulunan Mahmut D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler morga gönderildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel