Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafikte yoğunluk oluştu

BÜYÜKÇEKMECE, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR devrildi. Kazada TIR'ın şoförü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, TEM'de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Tepekent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı