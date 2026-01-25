Haberler

Büyükçekmece'de tarım şirketinin deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Güncelleme:
Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bir tarım şirketinin deposunda palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin deposuna ait açık alanında palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan tarım şirketine ait deponun açık alandaki palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye de yayıldı. Cadde trafiğe kapatılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın çevreden görülmesi ve vatandaşların yangını takip etmesi de yer aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
