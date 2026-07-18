Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir tanker bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücü sağlık kontrolünden geçirildi. Vinç yardımıyla kaldırılan tanker sonrası ulaşım normale döndü.
Büyükçekmece'de tankerin devrilmesi nedeniyle TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GGA 369 plakalı tanker, Karaağaç mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kontrol edildi.
Devrilen tanker nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Tankerin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.