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Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı
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İstanbul Büyükçekmece'de BUDO İskelesi önünde meydana gelen toprak kaymasında, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve toprak altında kalan kişi tespit edilmedi. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol bulunmadığı bildirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan BUDO İskelesi önünde toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan kişiye rastlanmadığını bildirdi.

Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki sahil bölgesinde bugün saat 18.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtilerek, toprak altında kalan kişinin tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, olay nedeniyle trafiğe kapanan yol bulunmadığı da bildirildi.

Kaynak: ANKA
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