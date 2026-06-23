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Büyükçekmece'de otomobille çarpışan itfaiye aracı devrildi

Büyükçekmece'de otomobille çarpışan itfaiye aracı devrildi
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Büyükçekmece D-100 kara yolunda otomobille itfaiye aracının çarpışması sonucu itfaiye aracı devrildi, 4 kişi yaralandı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de otomobille itfaiye aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Celaliye Mahallesi Celaliye mevkisinde aynı istikamette seyreden otomobil ile itfaiye aracı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrilirken, kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Büyükçekmece yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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