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Büyükçekmece'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Büyükçekmece D-100 kara yolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Y.Ş. hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.Ş. (22) idaresindeki 34 NPG 486 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Güzelce Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BSF 640 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.Ş'nin cenazesi incelemelerin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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