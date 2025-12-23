Haberler

Büyükçekmece'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki iki kişi öldü

Büyükçekmece'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü Jiyan Ulus ve arkasındaki Muhammed Seçkin hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 17 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görgü tanığı Canan Dağlı, kazayı görünce oğluna haber verdiğini ve koşarak yardıma gittiklerini, yaralıların durumunu görünce fenalaştığını söyledi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
