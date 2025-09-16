Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Karaca ve yolcu olan 25 yaşındaki Recep Karadeniz hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Türkoba Mahallesi'nde Ali Karaca'nın (23) kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından demir dubalara çarpıp sürüklendi.
Kazada, sürücü Karaca ile motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Karadeniz (25) yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel