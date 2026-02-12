Haberler

Büyükçekmece'de iş yerini molotofla yakmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de bir iş yerine molotof kokteyli atarak kundaklama girişiminde bulunan 3 şüpheli, güvenlik kameralarının kaydettiği saldırı sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüpheliler, başka bir iş yeri sahibini tehdit ettikleri iddiasıyla da suçlanıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir iş yerine molotof kokteyl atarak kundaklama girişiminde bulunan, ayrıca başka bir iş yeri sahibini gönderdikleri video ile tehdit ettikleri öne sürülen biri yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin iş yerine molotof kokteyli attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 29 Ocak'ta Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre iş yeri önünde bekleyen şüpheliler, hazırladıkları molotof kokteylini ateşleyerek iş yerine fırlattı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şüphelilerin hızla uzaklaştıkları görüldü. Saldırı sonucu iş yerinin kepenk kısmında hasar oluştu. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda Ö.F.E. (23), Y.Y. (23) ile B.U.T. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

'SENİ KAÇ GÜN DAHA KORUYACAKLAR'

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, başka bir iş yeri sahibine "Seni kaç gün daha koruyacaklar" ifadelerinin yer aldığı bir video göndererek tehditte bulundukları da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.F.E. ve Y.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük şüpheli B.U.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

