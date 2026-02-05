Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon iş yerine girdi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon, seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde ilerleyen asansörlü nakliye kamyonu, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı refüjdeki ağaç ve yol tabelalarını devirdi.

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra diş polikliniği olarak hizmet veren iş yerine girdi.

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Büşra M. (34) ve oğlu Tuna M. (10), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kamyonun seyir halindeki otomobile çarpması yer alıyor.

Mahalledeki esnaf Anıl Tan, gazetecilere, kazayı ilk görenlerden biri olduğunu, bir çocuğun otomobilden fırladığını, kamyonun şoförünün kaçtığını dile getirdi.

Dişçide çalışan görevli Seda Tok, kamyonun girdiği odadan saniyeler önce çıktığını belirterek, "Kahve yapıp buraya geldim. O da içeri girdi, saniyeyle kurtuldum." dedi.