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Büyükçekmece'de Genç Havuzda Hayatını Kaybetti

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Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla kiraladıkları villanın havuzuna düşen genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de, arkadaşlarıyla kiraladıkları villanın havuzuna düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Tepekent'teki bir sitede arkadaşlarıyla villa kiralayan Mervan İpek (17) henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek havuza düştü.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

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