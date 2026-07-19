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Büyükçekmece sahillerinde dron destekli denetim

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Büyükçekmece'de yaz aylarında artan nüfusla birlikte asayiş olaylarını önlemek için sahil kesimlerinde dron destekli denetim yapıldı. Polis ekipleri, hırsızlık ve çevre temizliği konularında uyarılarda bulunurken, trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de yaz aylarında artan nüfusla birlikte asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla sahil kesimlerinde dron destekli denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Büyükçekmece, Kumburgaz, Celaliye ve Mimarsinan sahillerinde yürüttüğü denetimler sürüyor.

Büyükçekmece kordon boyunda polis noktaları oluşturulurken, ilçenin diğer sahil kesimlerinde Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı. Denetimlerde ayrıca hırsızlıklara karşı tedbirli olunması ve çevre temizliğine dikkat edilmesi konularında uyarılarda bulunuldu.

Trafik ekiplerince yoğunluğa bağlı hatalı park eden araç sahipleri uyarıldı, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Dron destekli denetimlerle de hırsızlığa karşı tedbirli olunması yönünde sesli uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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