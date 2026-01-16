Haberler

Büyükçekmece'de darbettikleri kişiye oyuncak silahla ateş etti; 5 gözaltı

Büyükçekmece'de bir kişiyi darbeden 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de peşinden koşarak takip ettikleri kişiyi yakalayıp darbeden 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri yere yatırılan kişiye boncuklu oyuncak silahla ateş etmesi ve darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Caddesi üzerinde meydana geldi. Darp ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.İ. (19) ve E.E. (18) ile suça sürüklenen çocuklar M.Ş.C. (13), M.Y.D. (16) ve Y.D.Y.'yi (16) yakaladı. Yapılan incelemelerde B. İ., E.E., M.Ş.C., M.Y.D.'nin çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin kovaladıkları kişiyi yakaladıktan sonra yere yatırıp darbettiği, şüphelilerden birinin de boncuklu oyuncak silahla ateş ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
