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Gökten ok gibi düşen köpeği böyle yakaladı

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İstanbul Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ekinoba Mahallesi'nde bir sitede yaşayan kadın, apartmanın önünde beklerken birinci kattaki evinde bulunan köpek yavrusu da pencereye çıktı.

HAVADA YAKALANDI

Pencereden düşen köpek, sahibi tarafından havada yakalandı. Düşen köpeğin aşağıda bekleyen sahibi tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler

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