Büyükçekmece'de TIR Devrildi, D-100 Karayolu Trafiğe Kapandı
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, devrilen TIR ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Olayın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, trafiğin ne zaman açılacağı henüz belirlenmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel