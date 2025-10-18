Haberler

Büyükçekmece'de TIR Devrildi, D-100 Karayolu Trafiğe Kapandı

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, devrilen TIR ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Olayın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, trafiğin ne zaman açılacağı henüz belirlenmedi.

Derya EVREN KORKMAZ/ Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
