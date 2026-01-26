Haberler

Büyükçekmece açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir'den Rusya'ya seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında arızalanan 88 metre boyundaki Forester isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından başarıyla kurtarıldı.

İzmir'den Rusya'ya seyri sırasında Büyükçekmece açıklarında arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmir'den Rusya'ya seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan Forester isimli 88 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımızın refakatinde, Kurtarma-11 römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi." bilgileri verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
