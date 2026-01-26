Büyükçekmece açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
İzmir'den Rusya'ya seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında arızalanan 88 metre boyundaki Forester isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından başarıyla kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmir'den Rusya'ya seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan Forester isimli 88 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımızın refakatinde, Kurtarma-11 römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi." bilgileri verildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel