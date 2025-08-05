Büyükbaşı Çalan Şahıs Gözaltına Alındı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde sahibinin otlaması için araziye bağladığı büyükbaşı çalan M.A. gözaltına alındı.

Olay, 3 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Büyüklü Bulvarı yan tarafında meydana geldi. M.A., sahibinin otlaması için bağladığı büyükbaşı çalıp, yaya olarak kaçtı. Durumu fark eden hayvanın sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde büyükbaşı 43 bin liraya sattığını söyledi.

Soruşturma sürüyor.