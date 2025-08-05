Büyükbaşı Çalan Şahıs Gözaltına Alındı

Büyükbaşı Çalan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, sahibinin otlattığı büyükbaş hayvanı çalan M.A. gözaltına alındı. Olayın ardından güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli, hayvanı 43 bin liraya sattığını belirtti.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde sahibinin otlaması için araziye bağladığı büyükbaşı çalan M.A. gözaltına alındı.

Olay, 3 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Büyüklü Bulvarı yan tarafında meydana geldi. M.A., sahibinin otlaması için bağladığı büyükbaşı çalıp, yaya olarak kaçtı. Durumu fark eden hayvanın sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde büyükbaşı 43 bin liraya sattığını söyledi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan "Fenerbahçe" ifadesi taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.