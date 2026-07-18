Büyükada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Büyükada açıklarında makine arızasıyla sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı'nda emniyete alındı.
Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı Koyu'nda emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral