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Büyükada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

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Büyükada açıklarında makine arızasıyla sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı'nda emniyete alındı.

Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı Koyu'nda emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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