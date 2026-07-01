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Büyükada'da plajdaki restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

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Büyükada Viranbağ mevkisinde bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Viranbağ mevkisindeki plajda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Büyükada Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Atahan Özkanlı
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