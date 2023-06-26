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Büyükada'da ölü bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

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Büyükada'da dün öğle saatlerinde Rum Yetimhanesi'nin olduğu bölgede Özlem Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Büyükada'da ölü bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

İSTANBUL - Büyükada'da cansız bedeni bulunan Özlem Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Büyükada'da dün öğle saatlerinde Rum Yetimhanesi'nin olduğu bölgede Özlem Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacer İnci - Güncel

Adli Tıp Kurumu Özlem Yıldız Büyükada Güncel Haberler

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