Büyük Zafer'in 103. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yılında Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine, Dumlupınar Şehitliği'nin kutsal ve mübarek bir alan olduğunu söyledi.

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisinin bu topraklarda kazanıldığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Dumlupınar şehitlerimiz 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'u 30 Ağustos'ta bu topraklarda bir zafere dönüştürdü. Bu bir varlık ve yokluk mücadelesiydi. Bu şehitlik de yatan aziz kahramanlarımız, büyük şehitlerimiz, Mehmetçiğimiz kendilerini feda etti, 'milletimiz yaşasın' diye. Biz işte böyle bir milletin evlatlarıyız. Onur ve gurur duyuyoruz. Bugün doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden yurdumuzun dört bir köşesinden gelen gençlerimiz, annelerimiz Dumlupınar Zaferi'nin manevi havasını burada teneffüs ediyor."