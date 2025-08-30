Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmigeçitle kutlandı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın tören aracının üzerinden birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde süren törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun, varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 103 yıl önce, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle topyekun bir varoluş mücadelesi verdiğini ve tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazandığını söyledi.

Tunç, büyük zaferin 2. yıl dönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesi'nde yapılan törende, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde, 30 Ağustos'un gerçek anlam ve öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Dünyanın sayılı askeri güçlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman ve her şartta verilecek görevleri ifa etmeye hazır olduğunu vurgulayan Tunç, "Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizle, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Törende, Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Alperen Dalar "Donanma Destanı", Hava Harp Okulu öğrencilerinden İhsan Sarı "Kocatepe'den Genel Ses, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kerem Çalışkan "30 Ağustos", Lal Tuana Tongar ise "Bayrak" şiirini okudu.

Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları Spor Kulübünün İzmir yöresi halk oyunları gösterisiyle devam eden törende daha sonra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmigeçit yapıldı.

Jandarma, emniyet ve İBB personeli, askeri ve emniyet araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gökyüzü Kartalları helikopterlerinin yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.