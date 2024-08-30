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Tiran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde Tiran'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Arnavutluk ve ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, büyükelçilerle çok sayıda davetli katıldı.

Program, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Bandosu tarafından iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk tarihinde bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Atay, "Bu eşsiz zafer, aynı zamanda modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun yolunu da açmıştır. Yeni Cumhuriyet, daha sonra barış vizyonunu benimsemiştir." dedi.

Atay, Türkiye'nin savunma sanayisinin modern ürünlerini müttefiklerle paylaştıklarını belirterek, Arnavutluk'un da bu müttefiklerden biri olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kosova ve Bosna Hersek'teki görevleriyle bölgede barışın korunmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Atay, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin dönüşümüne yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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