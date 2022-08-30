Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Meydandaki törenin ardından Köşger, İzmir Valiliği'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Köşger, Korgeneral Yeni ve Belediye Başkanı Soyer, tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Hava Savunma Üstteğmen Yusuf Eldemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından bando eşliğinde tören geçişi gerçekleştirildi. Askerlerin geçişi sırasında, töreni ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Törene İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Murat Bakan, Bedri Serter, Kani Beko ve Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler ve diğer ilgililer katıldı.

Aydın

Aydın'da da Valilik önünde düzenlenen törende Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden'in günün önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Aksoy ve Armağan, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezin, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli Valiliği önündeki törende, Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Valilik makamında askeri erkan, daire müdürleri, kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sivil vatandaşların katılımıyla tebrikat gerçekleştirildi.

Valilik önünde devam eden törende Vali Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, tören aracı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile Bağımsız Milletvekili Haşim Teoman Sancar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet tarihinde Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam olarak ataması gerçekleştirilen ve dün göreve başlayan 27 yaşındaki Berk Acar, Babadağ ilçesindeki tören öncesi ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakam vekili olarak Babadağ'da göreve başlayan Acar, ilçe meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Acar, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Komandolar gösteri sundu

Manisa'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, Fatih Sergi Salonunda yer alan Zafer Bayramı Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'ın tebrikleri kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törende, halk oyunları ve 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların tüfek ve yakın dövüş gösterileri sunuldu.

Törene CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, idareciler, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tatil için Türkiye'de bulunan Hollandalı Sofie Kapar ve ailesi de ellerinde Türk bayraklarıyla töreni izledi.

Kapar, gazetecilere ailesiyle bölgeye yaptıkları ziyaretin ulusal bayramın kutlama törenine rastlamasının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, komandoların gösterisinden çok etkilendiklerini söyledi.

Uşak

Uşak'ta da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Turan Ergün'ün tebrikleri kabul etmesinin ardından devam eden etkinlikte Jandarma Yüzbaşı Eren Erdem günün anlamına ilişkin konuşma yaptı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törende, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.