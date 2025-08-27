Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teğmen Şükrü Doğancı, Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Doğancı, "103. yıl dönümünü sevinç ve gururla kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz" ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dualar edildi. Tören, şehitliklere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, ilçe protokolü, Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında şehitliğe gelen bisikletçiler, komando birliği askerleri ve vatandaşlar katıldı.