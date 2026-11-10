Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde saygıyla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde saygıyla anıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Barbaros İlkokulu'nda devam eden törende, Okul Müdürü Ercan Ayan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği ve şiirlerin okunduğu programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

"İnsanlık ölmemiş" dedirten haber! Verilen karara beğeniler sel gibi
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar40

Atatürk'ü anma törenine yakışmayan görüntü! Yuhaladılar

Atatürk'e benzerliğiyle şaşırtan Bursalı inşaat ustası! Görenler duygulanıyor, çocuklar sarılıyor

Sokakta görenler duygulanıyor! Atatürk'e benzerliği şaşırtıyor
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı