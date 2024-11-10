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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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